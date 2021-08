Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2021 om 20:08

Op de persconferentie gaf Erik ten Hag vrijdagmiddag een update over hoe zijn selectie er voor staat. Perr Schuurs en Mohammed Kudus zijn nog afwezig vanwege blessures.

Schuurs raakte onlangs geblesseerd, Kudus staat al wat langer aan de kant. Hij raakte tijdens het trainingskamp in De Lutte geblesseerd. Ook vorig seizoen moest hij een groot deel missen vanwege blessures en langzamerhand ontstaat de vrees dat dat opnieuw het geval gaat zijn. “Dat is wat betreft Kudus teleurstellend. Hij maakte in het begin van de voorbereiding een hele goede indruk. Ik weet nu nog niet wanneer hij weer kan aansluiten.”

Maar er was gelukkig ook goed nieuws: Antony heeft zich weer aangesloten bij de selectie. De Braziliaan pakte afgelopen weekend goud op de Olympische Spelen in Tokio. Ten Hag heeft dus de komende tijd voldoende keuze op de vleugels, maar doet het in ieder geval rustig aan met Antony: “We willen dat onze aanvallers samen gaan werken en renderen. We spelen veel wedstrijden, dus we hebben iedereen nodig. Berghuis en Antony kunnen ook samenspelen. Antony heeft nu na zijn terugkeer even tijd nodig en dan zal zich dat gaan ontwikkelen.”