Geschreven door Jordi Smit 31 dec 2019 om 12:12

© Proshots

Perr Schuurs heeft het momenteel uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De centrale verdediger wacht in Amsterdam tot zijn échte doorbraak. Al weet hij ook goed dat hij nog een aantal zaken moet verbeteren, zo vertelt hij aan De Volkskrant.

Ervaring

De verdediger speelde in de uitwedstrijd tegen AZ bijvoorbeeld een uitstekend duel, maar in de laatste seconde wisten de Alkmaarders door zijn dekkingsfout alsnog de drie punten over de streep te trekken. “Het is een goed voorbeeld van wat ik moet verbeteren, bij Ajax mag zoiets niet gebeuren. Een stapje naar rechts en Boadu kan nooit meer bij de bal. Een week voor het duel met AZ sprak ik met de trainer nog over beslissende momenten in een wedstrijd.” Ook viel hij in tijdens de lastige uitwedstrijd tegen Chelsea, toen Daley Blind en Joël Veltman net allebei een rode kaart hadden ontvangen. “Moeilijker dan dat kan het niet. We mochten blij zijn met 4-4, al heeft het uiteindelijk niks opgeleverd in de Champions League.”

‘Kille club’

Tijdens wedstrijden als tegen AZ leert Schuurs veel van zijn trainer. “Ten Hag vertelde me dat hij ooit met een spits speelde die 89 minuten niets had laten zien, tot hij in de laatste minuut scoorde en man of the match werd. Nu overkwam het mij als verdediger. Het is een wijze les, ik moet scherp blijven tot de laatste minuut.” Buiten het voetbal om heeft Schuurs het bij Ajax ook leuk op privévlak. “Er wordt vaak gezegd dat Ajax een kille club is, ik heb het tegendeel ervaren. We hebben een mooie spelersgroep, maar ik voel de warmte ook bij iedereen rondom het team. Iedereen wil voor Ajax spelen, het zegt iets over de sfeer bij ons.”