Geschreven door Luuk Janssen 15 dec 2019 om 19:12

© Proshots

Ajax heeft zijn derde wedstrijd in negen dagen tijd verloren op bezoek bij AZ. Met een zwaar gehavende opstelling trad Ajax in Alkmaar aan tegen de nummer twee van de competitie. Ajax had de wedstrijd onder controle maar moest in de laatste minuut van de wedstrijd toch het onderspit delven. Boadu wist in de laatste minuut te scoren na een defensieve fout van Schuurs. Perr Schuurs keek toe hoe Ajax wéér niet wist te winnen en is na een goede wedstrijd van zijn kant, toch de schlemiel.

“Ik baal enorm we hebben een aantal kansen gehad. Als je hier niet kan winnen moet je zorgen dat je gelijk speelt. Vooral de manier waarop is heel zuur.” Begint Schuurs zijn relaas tegenover Fox Sports. Dat AZ wist te winnen was mede te danken aan een fout van zijn kant, hier is hij zich meer dan bewust van. “Hij staat voor mij en kopt hem binnen, Ik wilde voor hem komen, maar kwam er niet meer bij dan is het makkelijk binnen koppen. Ik speelde een goede wedstrijd, het zijn die kleine momenten. Ik moet 90 minuten scherp zijn en dat was ik daar niet.”

Ajax mist een aantal sterkhouders waaronder Neres en Promes, dat Ajax deze spelers heel erg mist was vandaag te merken gezien de geringe kansen die Ajax wist te creëren. “We missen een aantal hele belangrijke spelers, we hebben genoeg kwaliteit ondanks dat hun er niet zijn.” Ajax verliest dus voor de tweede keer in 9 dagen tijd, Schuurs is vastberaden voor het vervolg van dit seizoen: “Dit hoort erbij we hebben nu twee keer op rij verloren. We willen gewoon kampioen worden daar gaan we voor.”