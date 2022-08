Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2022 om 14:08

Ajax lijkt op korte termijn afscheid te nemen van Perr Schuurs. De centrale verdediger zou dicht bij een overstap naar Torino zijn, dat uitkomt in de Serie A.

In januari 2018 tekende Schuurs een contract bij Ajax, dat hem meteen een half jaar verhuurde aan Fortuna Sittard, waar hij op dat moment ook speelde en zelfs aanvoerder was. In de zomer van 2018 kwam hij naar Amsterdam. Hoewel hij in de afgelopen 4 jaar nooit echt een vaste waarde werd, speelde hij toch al 93 duels in Ajax 1. Ook in Jong Ajax speelde hij 31 duels.

In Amsterdam ligt Schuurs nog tot medio 2025 vast. Torino zou een bedrag van 9 miljoen euro hebben geboden en daar nog voor een aantal miljoen aan bonussen bij op willen tellen. Mike Verwij liet echter in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat Ajax graag 12 tot 13 miljoen euro voor de verdediger zou willen ontvangen.

Ajax lijkt ook al een vervanger voor Schuurs op het ook te hebben, dat zou de 19-jarige Ahmetcan Kaplan moeten worden, die op dit moment bij Trabzonspor speelt.