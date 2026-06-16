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Schuurs keert terug in Nederland: "Uitzonderlijke kwaliteiten"

Amber
bron: NEC Nijmegen
Perr Schuurs
Perr Schuurs Foto: © BSR Agency

Perr Schuurs gaat weer aan de slag in Nederland. De 26-jarige verdediger heeft een contract getekend bij NEC. Bij de Nijmegenaren ligt de oud-Ajacied nu tot medio 2029 vast.

Schuurs begon zijn carrière bij Fortuna Sittard en werd daarna opgepikt door Ajax. Bij de Amsterdammers kwam Schuurs in vier seizoenen tot 62 optredens voor de hoofdmacht, waarna hij in de Serie A bij Torino aan de slag ging. Daar werd na een slepende blessure in februari zijn contract ontbonden. 

"Inmiddels is Perr goed op weg in zijn revalidatie en staat hij te trappelen om weer te beginnen", zegt Carlos Aalbers, directeur spelerszaken, op de website van NEC. "Maar we zijn ook realistisch en weten dat hij nog even nodig heeft. We geven Perr alle tijd en ruimte die hij nodig heeft."

"Hij is een verdediger met uitzonderlijke kwaliteiten en brengt bovendien de nodige ervaring mee op het hoogste niveau. Met zijn verleden in Europees voetbal voegt hij waarde toe aan onze selectie, zeker met het oog op de uitdagingen die ons komend seizoen te wachten staan", aldus Aalbers.

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