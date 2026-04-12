Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"

Perr Schuurs
Perr Schuurs

Perr Schuurs heeft zich uitgesproken over de beste speler met wie hij ooit heeft samengespeeld. De verdediger kiest daarbij verrassend niet voor Frenkie de Jong, maar voor Ryan Gravenberch.

"Er wordt mij heel vaak door vrienden gevraagd: Gravenberch of Frenkie de Jong. Maar voor mij is het altijd Ryan geweest. Zijn manier van spelen, met zijn lengte, dat zie je heel weinig. Altijd beslissend. Ik vond hem altijd al heel goed", zo vertelt hij in Goedemorgen Eredivisie.

Daarbij wijst hij ook op de fysieke en technische combinatie van Gravenberch. "Hij is vrij lang, 1.88 meter lang dacht ik. En heel technisch."

Wat Schuurs vooral opviel, is het spelinzicht dat Gravenberch al vroeg had. "Bij elke bal die hij krijgt, kijkt hij twee keer achter zich. Dat had hij vroeger al. Dat is wel een jongen die opviel."

