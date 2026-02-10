Laatste nieuws
Schuurs krijgt aanbod van Eredivisieclub: "Een absolute aanwinst"

Perr Schuurs
Perr Schuurs Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag wil Perr Schuurs helpen om sterker terug te keren na zijn zware kruisbandblessure. De technisch directeur van FC Twente zegt in gesprek met De Telegraaf dat de deur in Enschede openstaat voor de verdediger, die momenteel zonder club zit.

Vrijdag maakte Torino bekend dat het contract van Schuurs in goed overleg is ontbonden. De 26-jarige verdediger gaat zijn revalidatie vervolgen in Nederland, nadat zijn periode in Italië werd overschaduwd door langdurig blessureleed. Schuurs kwam voor het laatst in actie op 21 oktober 2023, toen hij in het duel met Internazionale zijn kruisband afscheurde. Sindsdien kende hij meerdere tegenslagen en moest hij zelfs opnieuw onder het mes, terwijl zijn knie nog altijd niet volledig hersteld is.

Ten Hag leeft mee met de situatie van de verdediger en spreekt openlijk zijn steun uit. "Bij FC Twente staat de deur altijd voor hem open. Natuurlijk moeten we kijken hoe Perr terugkomt, maar voor de subtop zou hij een absolute aanwinst zijn." Tegelijkertijd plaatst de technisch directeur het sportieve aspect bewust op de achtergrond. "Voorlopig hoop ik vooral voor zijn familie en Perr zelf dat alles goed komt. Dat verdient hij gewoon. En de rest is van later zorg."

De oud-trainer van Ajax heeft er vertrouwen in dat Schuurs zijn carrière nog nieuw leven kan inblazen. "Perr is een voetballiefhebber, die alles zal doen om iedereen te verrassen." Daarbij wijst Ten Hag ook op de leeftijd van de verdediger. "En hij is pas 26 jaar oud, dus normaal gesproken liggen zijn mooiste jaren nog voor hem."

