Geschreven door Idse Geurts 23 sep 2021 om 09:09

Perr Schuurs moet dit seizoen voornamelijk genoegen nemen met een reserverol. Hij draaide een goede voorbereiding, maar raakte helaas geblesseerd vlak voor de seizoenstart. Sindsdien moet de Limburger vanaf de bank toekijken hoe Ajax een oersterke defensie neerzet. Met Martínez en Timber als centraal duo, kreeg Ajax slechts één tegendoelpunt dit Eredivisie seizoen. Ondanks zijn plek op de bank, kan Schuurs wel genieten van het Ajax-succes. “Daar ben ik ook blij mee. Ik ben een teamspeler, het gaat om Ajax en we willen prijzen pakken”, zo stelt de jonge verdediger tegenover Voetbal International.

Daarnaast is Schuurs ook tevreden over zijn eigen prestaties. “Ik ben ook positief over mijn ontwikkeling en weet dat de concurrentie bij Ajax groot is. Uiteindelijk bepaalt de trainer en ik probeer er gewoon alles aan te doen. Met de voorbereiding lukte dat ook, maar die blessure heeft me even teruggeworpen. Het is nu gewoon wachten op mijn kans en dan is het aan mij om het te laten zien”, besluit Schuurs strijdvaardig.

Hopelijk weet Schuurs zijn sterke vorm terug te vinden. Met het overvolle Eredivisie en Champions League programma, is het voor Ajax van belang om een brede, sterke selectie te hebben.