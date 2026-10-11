Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"

Thomas
bron: De Telegraaf
Perr Schuurs
Perr Schuurs Foto: © Pro Shots

Naast Dusan Tadic keerde ook Perr Schuurs zaterdagavond terug in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger van NEC, die tussen 2018 en 2022 onder contract stond bij Ajax, speelde met de Nijmegenaren met 1-1 gelijk tegen zijn voormalige werkgever. Schuurs genoot van zijn terugkeer in Amsterdam, maar was na afloop ook diep onder de indruk van Ajax-spits Tolu Arokodare.

"Ik had al veel verwacht, maar toen de wedstrijd begon was het eigenlijk nog meer dan ik vooraf had gedacht", vertelt Schuurs tegenover De Telegraaf. De verdediger had zijn handen vol aan de Nigeriaanse spits. "Niet alleen qua kracht, maar ook qua slimheid. Ik wist dat hij groot en sterk was, maar hij kan ook nog eens enorm hoog springen. Die combinatie van lengte, timing en kracht zie je niet vaak. Ik denk dat hij echt een aanwinst is voor de Eredivisie."

Schuurs speelde in zijn carrière al tegen verschillende sterke aanvallers, onder meer tijdens zijn periode bij Torino in Italië. Toch maakte Arokodare behoorlijk wat indruk op de voormalig Ajacied. "Eerlijk gezegd niet. Ik heb vier jaar Eredivisie gespeeld en zo’n spits ben ik nog niet tegengekomen. En in Italië zie je dit type ook niet vaak. Mensen noemen dan Lukaku, maar dat is toch een ander type speler. Tolu wil de bal vaker op zijn borst of in de lucht hebben."

Naast het fysieke duel met Arokodare kijkt Schuurs met een goed gevoel terug op zijn ontvangst in Amsterdam. Toen hij in de tweede helft werd gewisseld, klonk er een groot applaus vanaf de tribunes.

"Eerlijk gezegd had ik niet door dat het voor mij was. Anders had ik zelf ook even terug geklapt naar het publiek. Ik dacht dat het applaus voor Tolu was, omdat hij ook werd gewisseld. Maar als het voor mij was, dan ben ik daar natuurlijk heel dankbaar voor. Ik heb hier mooie jaren gehad. Ik heb ook een mooi cadeau van de supportersvereniging gekregen. Een fotolijst met allerlei foto’s en herinneringen uit mijn tijd hier. Dat is heel bijzonder."

Gerelateerd:
Hans Kraay junior

Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"

0
Bryan Linssen tegen PSV

Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Perr Schuurs
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"

Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"

Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"

Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"

Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"

Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"

Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"

Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws