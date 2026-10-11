Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"

Naast Dusan Tadic keerde ook Perr Schuurs zaterdagavond terug in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger van NEC, die tussen 2018 en 2022 onder contract stond bij Ajax, speelde met de Nijmegenaren met 1-1 gelijk tegen zijn voormalige werkgever. Schuurs genoot van zijn terugkeer in Amsterdam, maar was na afloop ook diep onder de indruk van Ajax-spits Tolu Arokodare.

"Ik had al veel verwacht, maar toen de wedstrijd begon was het eigenlijk nog meer dan ik vooraf had gedacht", vertelt Schuurs tegenover De Telegraaf. De verdediger had zijn handen vol aan de Nigeriaanse spits. "Niet alleen qua kracht, maar ook qua slimheid. Ik wist dat hij groot en sterk was, maar hij kan ook nog eens enorm hoog springen. Die combinatie van lengte, timing en kracht zie je niet vaak. Ik denk dat hij echt een aanwinst is voor de Eredivisie."

Schuurs speelde in zijn carrière al tegen verschillende sterke aanvallers, onder meer tijdens zijn periode bij Torino in Italië. Toch maakte Arokodare behoorlijk wat indruk op de voormalig Ajacied. "Eerlijk gezegd niet. Ik heb vier jaar Eredivisie gespeeld en zo’n spits ben ik nog niet tegengekomen. En in Italië zie je dit type ook niet vaak. Mensen noemen dan Lukaku, maar dat is toch een ander type speler. Tolu wil de bal vaker op zijn borst of in de lucht hebben."