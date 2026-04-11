Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"
Perr Schuurs kijkt met veel nauwkeurigheid naar zijn volgende stap in het betaalde voetbal. Dat vertelt de 26-jarige verdediger in gesprek met De Telegraaf.
In februari maakte Torino bekend dat het contract van Schuurs in goed overleg is ontbonden. De Limburgse verdediger, die de afgelopen jaren veel pech kende met blessures, werkt zijn revalidatie momenteel in Nederland af. Schuurs speelde zijn laatste wedstrijd op 21 oktober 2023, toen hij in het duel met Inter een kruisbandblessure opliep. Daarna volgden meerdere tegenslagen, waaronder een nieuwe operatie, en nog altijd is zijn knie niet volledig hersteld.
Ondanks interesse van diverse clubs, van de Italiaanse middenmoot tot Nederlandse teams als Ajax, Fortuna Sittard en FC Twente, vindt Schuurs het nog te vroeg om concrete gesprekken te voeren over een nieuwe werkgever. "Pas als ik op het veld voel dat het gaat goedkomen, wil ik bewust gesprekken gaan voeren met clubs. En keuzes maken", zegt hij stellig.
Een terugkeer naar Ajax sluit hij niet uit. "Als Ajax de Champions League niet haalt, dan gaan ze eerder op zoek naar transfervrije spelers. Kijk: ik ben nog altijd maar 26 jaar en mijn marktwaarde is gedaald van 30 miljoen naar nul euro." Volgens Schuurs is het vooral belangrijk om de juiste stap te zetten, niet om snel te cashen. "Clubs kunnen een gokje wagen, ze hoeven voor mij geen financieel risico te nemen", aldus Schuurs.
De verdediger benadrukt dat een lucratief contract niet zijn prioriteit is. "Ik hoef niet gelijk een vijfjarig contract met hoge verdiensten. Geef mij maar een club die vertrouwen in mij heeft en die mij een kans gunt. Als ik me eerst moet laten zien, dan doe ik dat met alle plezier."
