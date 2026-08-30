Schuurs na drie jaar terug op het veld: "Het was een zware periode"
Perr Schuurs kende zaterdagavond een droomdebuut bij NEC. De voormalig Ajacied speelde zijn eerste wedstrijd in drie jaar en was gelijk trefzeker.
De laatste wedstrijd van Schuurs was 1.043 dagen geleden, tot hij zaterdagavond binnen de lijnen kwamen bij PEC Zwolle - NEC. "Ik wil iedereen van de club bedanken dat ze mij deze kans gegeven hebben en mij willen helpen", vertelt hij na afloop bij ESPN. "Ik heb een heel moeilijke periode gehad, maar ik wil het allemaal achter me laten."
Zijn eerste balcontact was een kopbal die gelijk raak was. Het zorgde voor een enorme vreugde-explosie bij de verdediger. "Na drie jaar, niet eens met mijn voeten... Fantastisch, alsof ik nog in een droom zit", straalt hij. "Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen. Ik geloof dat mijn topsnelheid vandaag het moment na mijn goal was."
Schuurs vocht tegen de tranen en ook op de tribune hielden zijn vrienden en familie het niet droog. "Ik heb een emotionele familie. Het was een zware periode voor mijn familie en vrienden, en vooral voor mijn vriendin. Maar ik wil het allemaal achter me laten, ik ben heel blij dat ik hier ben."
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