Schuurs na drie jaar terug op het veld: "Het was een zware periode"

De laatste wedstrijd van Schuurs was 1.043 dagen geleden, tot hij zaterdagavond binnen de lijnen kwamen bij PEC Zwolle - NEC. "Ik wil iedereen van de club bedanken dat ze mij deze kans gegeven hebben en mij willen helpen", vertelt hij na afloop bij ESPN. "Ik heb een heel moeilijke periode gehad, maar ik wil het allemaal achter me laten."

Zijn eerste balcontact was een kopbal die gelijk raak was. Het zorgde voor een enorme vreugde-explosie bij de verdediger. "Na drie jaar, niet eens met mijn voeten... Fantastisch, alsof ik nog in een droom zit", straalt hij. "Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen. Ik geloof dat mijn topsnelheid vandaag het moment na mijn goal was."