Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"
Perr Schuurs heeft na het gelijkspel van NEC tegen Ajax (1-1) opnieuw openhartig verteld over de zware periode die hij achter de rug heeft. De verdediger speelde tegen zijn oude club voor het eerst in drie jaar tijd weer langer dan zestig minuten.
"Ik word weer boos als we een wedstrijd niet winnen. Volgens mij voel je je dan inderdaad weer een voetballer", lacht Schuurs na afloop in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger scheurde in het najaar van 2023 zijn kruisband. De knieproblemen hielden hem vervolgens ruim 2,5 jaar aan de kant. In die periode stond Schuurs onder contract bij Torino en woonde hij in Italië.
De afgelopen jaren waren zwaar voor de verdediger, die meerdere keren twijfelde of hij nog wel door wilde gaan met voetballen. "Hoe ik me nu voel, is niet te vergelijken met hoe ik me toen voelde. Ik kwam elke dag met verdriet thuis", vertelt hij openhartig. "Het is een wonder dat ik hier nog sta. Het slaat eigenlijk nergens op, want er zijn veel momenten geweest dat ik het niet meer zag zitten en de beslissing al had gemaakt om te stoppen."
Zijn vriendin en familie speelden een belangrijke rol bij het voorkomen van een definitief afscheid van het voetbal. Dankzij hun steun besloot Schuurs toch door te gaan. "Zonder hen had ik hier niet gestaan. Dan was ik al gestopt. Dat ik hier nu ben, beschouw ik als een mooi cadeau."
Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"
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