Perr Schuurs was woensdagavond na de uitschakeling in de Champions League zeer teleurgesteld. De Amsterdammers kregen het niet voor elkaar om de verdedigende muur van Atalanta te doorbreken, waardoor Ajax na de zomer tot de Europa League is veroordeeld.

“We wisten dat we moesten winnen. Uiteindelijk hebben we de kans gehad om op 1-0 te komen, maar die maak je niet”, vertelt Schuurs aan Ajax TV, refererend aan de kans van Davy Klaassen. “Je wilt vervolgens sowieso wat aanvallender spelen en meer risico nemen, en met een man minder weet je dat je tegen een tegengoal aan kan lopen. Dat is heel zonde.” Volgens Schuurs waren er zeker oplossingen. “We hadden in een iets hoger tempo kunnen spelen en meer van kant kunnen wisselen, zodat je ruimtes creëert over het midden. Maar dat hebben we te weinig gedaan.”

Daarom zit er voor Schuurs niets anders op dan zich te concentreren op de Europa League. “Op dit moment kan ik daar nog niet met genoegen naar uitkijken. We wilden overwinteren in Europa en dat hebben we uiteindelijk gedaan, maar nu overheerst vooral teleurstelling dat we niet door zijn in de Champions League.” Desondanks wil de verdediger voorkomen dat Ajax, evenals afgelopen seizoen, na de winterstop een snelle Europa uitschakeling meemaakt. “We gaan alles eraan doen om dat te voorkomen.”