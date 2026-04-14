Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"
Perr Schuurs hoopt over enkele maanden zijn comeback op het veld te maken. Dat vertelde de oud-Ajacied afgelopen weekend. De verdediger staat al ruim twee jaar aan de kant vanwege blessures.
Ronald Waterreus gunt Schuurs het beste, zo geeft hij aan in zijn column voor De Limburger. "Om heel eerlijk te zijn was ik ‘m bijna vergeten, Perr Schuurs. Wat wil je ook als je, zoals hij, al sinds 2023 uit de roulatie bent vanwege een slepende knieblessure. In een tijd dat het ene sportnieuwtje wordt ingehaald door het andere, wil je iemand dan weleens uit het oog verliezen."
Het interview van Schuurs kwam had bij hem aan. "Maar na zijn openhartige interview van afgelopen zaterdag is dat voorbij. Zelden kwamen woorden van een sportman zo bij me binnen als die van Schuurs in dat artikel. Met stip de meest confronterende zin: „Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: ‘Slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word’."
Die uitspraak is echter ook zorgwekkend, zo geeft Waterreus aan. "Want wat nou als zijn lichaam straks tóch tegen blijft stribbelen? Wat nou als die vermaledijde knie het opnieuw begeeft?" De voormalig doelman vindt het wel mooi dat Schuurs zo open durft te zijn en noemt de voormalig speler van Ajax een 'voorbeeld voor ons allemaal'.
"Alleen daarom al is het hem van harte gegund dat hij komend seizoen weer het shirt draagt van een club die bij hem past. Een uit de Serie A misschien wel, zoals zijn laatste ploeg Torino. Of een in de Premier League. Fortuna Sittard desnoods, de club waar het voor hem allemaal begon. Maar veel nadrukkelijker dan een fraaie rentree op de velden, wens ik Schuurs nog eindeloos veel zorgeloze nachten en minstens zoveel zorgeloze ochtenden toe. Precies zoals dat hoort bij iemand van 26 lentes jong", besluit Waterreus.
