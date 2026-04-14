Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"

Ronald Waterreus gunt Schuurs het beste, zo geeft hij aan in zijn column voor De Limburger. "Om heel eerlijk te zijn was ik ‘m bijna vergeten, Perr Schuurs. Wat wil je ook als je, zoals hij, al sinds 2023 uit de roulatie bent vanwege een slepende knieblessure. In een tijd dat het ene sportnieuwtje wordt ingehaald door het andere, wil je iemand dan weleens uit het oog verliezen."

Het interview van Schuurs kwam had bij hem aan. "Maar na zijn openhartige interview van afgelopen zaterdag is dat voorbij. Zelden kwamen woorden van een sportman zo bij me binnen als die van Schuurs in dat artikel. Met stip de meest confronterende zin: „Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: ‘Slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word’."