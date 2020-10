Geschreven door Jordi Smit 22 okt 2020 om 13:10

© Proshots

Ajax verloor woensdagavond in een lege Johan Cruijff Arena met 0-1 van Liverpool. Verdediger Perr Schuurs stond aan de basis van het tegendoelpunt door zijn directe tegenstander Sadio Mané te laten ontsnappen. Tegenover Ajax Life reageerde hij op het duel.

De Amsterdammers stonden vanaf de openingsfase defensief uitstekend. Noussair Mazraoui dekte door op linksback Andrew Robertson, Schuurs deed dit op Mané en Daley Blind dekte Roberto Firmino. Ruim een half uur ging dat goed, totdat Mané alsnog ontsnapte. “Als je kijkt naar de totale totstandkoming van de 0-1 is dat gewoon ongelukkig”, stelt Schuurs. “Maar het begint bij mij en eindigt in een tegendoelpunt. Hij is één van de beste aanvallers van de wereld en we hebben ons goed geweerd, maar niet goed genoeg voor een punt. Daarvoor hadden we onze kansen moeten benutten.”

De wedstrijd tussen Liverpool en Ajax was vooraf een fraai affiche, maar oogde soms wat sloom. Dat kwam onder meer door de supporters die ook in de Champions League niet op de tribunes mochten plaatsnemen. “We speelden in een ander systeem en misschien dat dit zorgde voor verschillen in ons spel. Normaal hebben we veel steun aan de twaalfde man, nu helaas niet. Daar moet je mee omgaan, net als we de laatste weken hebben gedaan. Daar heeft het niet aan gelegen.”