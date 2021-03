Geschreven door Kevin Ligtvoet 03 mrt 2021 om 16:03

Ajax speelt woensdagavond de halve finale van de KNVB Beker tegen SC Heerenveen. Dit moeten de Amsterdammers zien te doen zonder de geblesseerde Noussair Mazraoui en de geschorste Devyne Rensch en Nico Tagliafico. Het is dus nog even afwachten tot we zien hoe Erik ten Hag dit oplost achterin. Er staat ook een drietal spelers op scherp voor een eventuele finale.

Het zou fijn zijn als Ajax een eventuele finale tegen Vitesse kan beginnen met de sterkste elf, maar daarvoor moet een drietal Ajacieden vanavond geen kaart pakken. Het gaat om Perr Schuurs, Dusan Tadic en Edson Álvarez, die allemaal al één keer eerder geel hebben gepakt in de beker dit seizoen. Je bent geschorst bij twee en vier gele kaarten per seizoen. Hierdoor moest Ajax het tegen PSV al doen zonder Ryan Gravenberch en dus vanavond zonder Rensch en Tagliafico.

Vitesse won dinsdagavond met 2-0 van VVV-Venlo in de andere halve-finale van het toernooi, dus bij winst is de tegenstander in de finale al bekend.