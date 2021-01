Geschreven door Jessica Westdijk 15 jan 2021 om 14:01

Perr Schuurs heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax, zo meldt de club. De middenvelder lag nog vast tot medio 2022 en dat is nu tot medio 2025.

De 21-jarige verdediger werd in januari 2018 overgenomen van Fortuna Sittard, maar maakte daar nog wel het seizoen af. Daarna kwam hij naar Amsterdam en maakte op 26 september 2018 zijn debuut in het bekerduel met Te Werve. Hij speelde de eerste periode vooral in Jong Ajax, maar leek dit seizoen te gaan uitgroeien tot een vaste waarde in Ajax 1, hoewel hij tegen FC Twente donderdag werd gepasseerd. Tot nu toe speelde Schuurs 43 duels in Ajax 1.

Met het verlengen van het contract van Schuurs lijkt het halen van een extra centrale verdediger deze transferperiode overigens van de baan.