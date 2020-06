Geschreven door Jordi Smit 03 jun 2020 om 10:06

© Proshots

Alexander Schwolow werd afgelopen week in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De 28-jarige keeper moet naar verluidt als vervanger dienen van André Onana, die meermaals heeft aangegeven Ajax deze zomer te willen verlaten. Schwolow wil in gesprek met de Deutschen Presse-Agentur echter niet reageren op het gerucht.

“Het is in principe goed dat ik ernaar word gevraagd, maar ik doe het rustig aan”, vertelt de doelman. “Er is geen reden om mezelf zorgen te maken. Momenteel voel ik mezelf zeer op mijn gemak bij SC Freiburg. Ik zal de club dan ook uitsluitend verlaten als het plaatje ergens anders volledig klopt.”

Acht jaar geleden maakte Schwolow zijn debuut in het eerste elftal van SC Freiburg. De doelverdediger maakte een sterk jaar door met een huidige achtste plaats in de competitie. De Duitser zou naast Ajax in de belangstelling staan van Benfica en Schalke 04. Naar verluidt hebben de Amsterdammers hem nog niet concreet benaderd.