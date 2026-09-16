Scorende Tsygankov looft Ajax: "Daar geniet ik enorm veel van"

De zomeraanwinst moest het opnieuw doen met een invalbeurt, maar was nu wel trefzeker. "Het is een van de beste gevoelens als je scoort, maar het belangrijkste is dat wij vandaag hebben gewonnen", vertelt hij na afloop aan ESPN.

De Oekraïner lijkt er per invalbeurt steeds beter in te komen, maar wil zich niet verschuilen achter zijn fitheid. "Ik wil geen excuses hebben en ik moet op het veld het beste laten zien. Ik weet waar ik speel, bij zo'n grote club als Ajax en daar moet gewonnen worden."