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Scorende Tsygankov looft Ajax: "Daar geniet ik enorm veel van"

Max
bron: ESPN
Viktor Tsygankov
Viktor Tsygankov Foto: © MTB-Photo

Viktor Tsygankov heeft zijn rekening geopend bij Ajax. De vleugelaanvaller scoorde dinsdagavond in de 5-1 overwinning op Willem II. 

De zomeraanwinst moest het opnieuw doen met een invalbeurt, maar was nu wel trefzeker. "Het is een van de beste gevoelens als je scoort, maar het belangrijkste is dat wij vandaag hebben gewonnen", vertelt hij na afloop aan ESPN

De Oekraïner lijkt er per invalbeurt steeds beter in te komen, maar wil zich niet verschuilen achter zijn fitheid. "Ik wil geen excuses hebben en ik moet op het veld het beste laten zien. Ik weet waar ik speel, bij zo'n grote club als Ajax en daar moet gewonnen worden." 

Tsygankov kijkt zijn ogen uit in zijn eerste weken in Amsterdam. "Het is een van de beste gevoelens om met zulke goede voetballers te spelen, met deze technische staf bij zo'n grote club. Ik geniet er enorm veel van. Natuurlijk is het voor mij momenteel moeilijk, omdat ik geen goede voorbereiding heb gedraaid. Er zijn echter geen excuses en ik blijf werken met het team en wil het beste voor hen."

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