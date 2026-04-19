Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
Hans van der Zee is kritisch op de manier waarop Peter Gerards geld van Ajax probeert af te dwingen. Gerards was betrokken bij de transfer van Antony naar Amsterdam en meent nog recht te hebben op twee miljoen euro.
De Braziliaanse vleugelaanvaller kwam in 2020 voor bijna zestien miljoen euro naar Ajax. Gerards was destijds als freelancer ingehuurd, maar daar was de scouting van Ajax niet van op de hoogte. "Ik hoorde laatst pas voor het eerst dat er een contract was, toen naar buiten kwam dat dit speelde", vertelt Van der Zee aan Voetbal International.
De scout van Ajax is daarbij kritisch op voormalig hoofdscout Henk Veldmate en oud-directeur voetbalzaken Marc Overmars "Het is ook heel ongebruikelijk. Het is niet logisch om zo’n afspraak te maken, als je een dure scouting in huis hebt", aldus Van der Zee.
Gerards beweert een vergoeding te moeten krijgen voor zijn rol in de Antony-transfer en stapte naar het Gerechtshof Amsterdam. Van der Zee maakt gehakt van de bewering van de voormalig doelman. "Absolute onzin. Ik heb Antony natuurlijk zelf gezien. Daar hadden we geen als scouts vermomde zaakwaarnemers voor nodig", verzekert hij.
"Voor het overtuigen van de speler ook niet, want Antony vertrouwde volledig op Junior Pedroso. Ze hebben binnen de scouting van Ajax nooit iets in de melk te brokkelen gehad", besluit Van der Zee. In juni zal de rechter zich over de zaak buigen.
