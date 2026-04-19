Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"

Max
bron: Voetbal International
Antony bij Real Betis
Antony bij Real Betis

Hans van der Zee is kritisch op de manier waarop Peter Gerards geld van Ajax probeert af te dwingen. Gerards was betrokken bij de transfer van Antony naar Amsterdam en meent nog recht te hebben op twee miljoen euro. 

De Braziliaanse vleugelaanvaller kwam in 2020 voor bijna zestien miljoen euro naar Ajax. Gerards was destijds als freelancer ingehuurd, maar daar was de scouting van Ajax niet van op de hoogte. "Ik hoorde laatst pas voor het eerst dat er een contract was, toen naar buiten kwam dat dit speelde", vertelt Van der Zee aan Voetbal International

De scout van Ajax is daarbij kritisch op voormalig hoofdscout Henk Veldmate en oud-directeur voetbalzaken Marc Overmars "Het is ook heel ongebruikelijk. Het is niet logisch om zo’n afspraak te maken, als je een dure scouting in huis hebt", aldus Van der Zee. 

Gerards beweert een vergoeding te moeten krijgen voor zijn rol in de Antony-transfer en stapte naar het Gerechtshof Amsterdam. Van der Zee maakt gehakt van de bewering van de voormalig doelman. "Absolute onzin. Ik heb Antony natuurlijk zelf gezien. Daar hadden we geen als scouts vermomde zaakwaarnemers voor nodig", verzekert hij. 

"Voor het overtuigen van de speler ook niet, want Antony vertrouwde volledig op Junior Pedroso. Ze hebben binnen de scouting van Ajax nooit iets in de melk te brokkelen gehad", besluit Van der Zee. In juni zal de rechter zich over de zaak buigen. 

Gerelateerd:
Jayden Braaf bij Udinese

'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'

0
Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Frenkie de Jong

Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"

0
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Antony Santos
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
0 reacties
Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"

'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'

Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."

Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"

Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"

Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."

"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"

Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
