Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Scouting Ajax krijgt flinke sneer: "Waarom halen ze Valente niet?"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Luciano Valente bij Oranje
Luciano Valente bij Oranje Foto: © Pro Shots

Johan Derksen kan maar moeilijk begrijpen hoe de scouting bij Ajax werkt. Volgens de Vandaag Inside-gast had de club afgelopen zomer Luciano Valente van FC Groningen moeten aantrekken. In plaats daarvan vertrok de middenvelder naar Feyenoord, terwijl Derksen vindt dat Valente juist uitstekend in Amsterdam had gepast.

Feyenoord legde afgelopen zomer ongeveer zeven miljoen euro neer voor Valente, maar Ajax had volgens Derksen veel actiever moeten zijn. "Waarom haalt Ajax die Valente niet?", vroeg De Snor zich af bij Vandaag Inside. Hij vindt dat het scoutingsapparaat van de Amsterdammers eens goed onder de loep genomen moet worden. "AZ en Feyenoord zien de spelers op een lager niveau die mogelijkheden hebben," briest Derksen, die zich verbaast over het feit dat Ajax altijd over de grens zoekt. "Ajax zoekt dan altijd dure spelers in het buitenland…"

Afgelopen zomer trok Ajax Oscar Gloukh aan als aanvallende middenvelder voor ongeveer vijftien miljoen euro. In tegenstelling tot Valente heeft de Israëliër nog niet echt kunnen overtuigen bij Ajax en heeft hij ook onder interim-trainer Fred Grim geen vaste basisplaats weten te veroveren.

Valente laat bij Feyenoord juist een sterke indruk achter en lijkt inmiddels onmisbaar in de basiself van de Rotterdammers. Tot nu toe speelde de middenvelder 21 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Hij ligt nog vast tot medio 2029.

