'Scouts van topclubs in de rij voor fenomeen in wording Forbs'

Club Brugge reist woensdag naar Sporting CP voor een nieuw hoofdstuk in de Champions League. Voor Carlos Forbs betekent dat niet alleen een tijdelijk weerzien met zijn geboorteland, maar vooral een nieuwe gelegenheid om zich te laten zien aan de buitenlandse scouts die in groten getale op dit soort wedstrijden afkomen. De aandacht voor de voormalig Ajacied groeit ondertussen snel.

Sinds de vorige Europese campagne nam Club Brugge afscheid van meerdere sterkhouders. Ardon Jashari, Ferran Jutgla, Maxim De Cuyper en Chemsdine Talbi trokken afgelopen zomer naar grotere competities. In ruil daarvoor versterkte de club de selectie met nieuwe impulsen, waarbij Forbs één van de meest spraakmakende aanwinsten was.

De Portugese vleugelaanvaller kwam met de nodige twijfels binnen na teleurstellende periodes bij Ajax en Wolverhampton, maar in Brugge hervond hij al snel zijn vorm. Zijn indrukwekkende wedstrijd tegen FC Barcelona leverde hem zelfs een uitnodiging op voor de nationale ploeg van Portugal. Geen verrassing dus dat hij steeds prominenter opduikt in scoutingsrapporten; de belangstelling neemt wekelijks toe.

In een gesprek met het Portugese Record wilde Director of Football Dévy Rigaux geen namen van geïnteresseerde clubs noemen, maar hij bevestigde wel dat er veel aandacht is voor Forbs. "Ik kan er geen commentaar op geven, de transferperiode is nog niet geopend. We krijgen veel navraag van Europese ploegen voor onze spelers. Forbs hoort daarbij, maar dat is normaal bij hem", aldus Rigaux.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer ongeveer zes miljoen euro aan Ajax voor de 21-jarige flankspeler. Als zijn ontwikkeling zich in dit tempo blijft voortzetten, lijkt het aannemelijk dat Forbs komende zomer, of mogelijk al deze winter, voor een flink hoger bedrag een volgende stap zal zetten.