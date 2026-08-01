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Ajax historie & oud-spelers

Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"

Stefan
Sean Klaiber namens Brøndby
Sean Klaiber namens Brøndby Foto: © Pro Shots

Sean Klaiber speelde al twee periodes bij FC Utrecht, maar als het aan hemzelf ligt komt daar een nieuwe periode bij. De voormalig Ajacied zou graag voor een tweede keer willen terugkeren naar de club.

"Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren bij FC Utrecht", zo weet EDJEUITNOORD te melden. "De 32-jarige rechterwingback mag Brøndby voor een kleine vergoeding, of via een regeling rond zijn aflopende contract, verlaten. Klaiber heeft zichzelf aangeboden, maar Jordy Zuidam heeft (nog) niet gereageerd."

Klaiber begon zijn loopbaan bij FC Utrecht en brak bij de Domstedelingen ook door in het betaalde voetbal. In 2020 verdiende hij een transfer naar Ajax, waar hij twee jaar onder contract stond. In 2022 keerde hij terug naar FC Utrecht, waar hij een jaar later ook weer vertrok. Brøndby IF tikte zo'n één miljoen euro af voor de vleugelverdediger.

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