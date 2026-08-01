Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"

Stefan
Sean Klaiber namens Brøndby
Sean Klaiber namens Brøndby Foto: © Pro Shots

Sean Klaiber speelde al twee periodes bij FC Utrecht, maar als het aan hemzelf ligt komt daar een nieuwe periode bij. De voormalig Ajacied zou graag voor een tweede keer willen terugkeren naar de club.

"Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren bij FC Utrecht", zo weet EDJEUITNOORD te melden. "De 32-jarige rechterwingback mag Brøndby voor een kleine vergoeding, of via een regeling rond zijn aflopende contract, verlaten. Klaiber heeft zichzelf aangeboden, maar Jordy Zuidam heeft (nog) niet gereageerd."

Klaiber begon zijn loopbaan bij FC Utrecht en brak bij de Domstedelingen ook door in het betaalde voetbal. In 2020 verdiende hij een transfer naar Ajax, waar hij twee jaar onder contract stond. In 2022 keerde hij terug naar FC Utrecht, waar hij een jaar later ook weer vertrok. Brøndby IF tikte zo'n één miljoen euro af voor de vleugelverdediger.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Erik ten Hag in gesprek met ESPN

Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Sean Klaiber Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws