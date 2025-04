Sean Klaiber ziet Utrecht stunten: "Ze zijn niet heel groots"

"Ik heb er gewoon zin in, man", zegt de huidige verdediger van Brøndby IF tegenover RTV Utrecht. "Ik ga er goed voor zitten, ik speel zelf om 14.00 uur die middag, maar ik ga zeker even kijken. Utrecht is bezig aan iets bijzonders. Ze doen mee met de topclubs en maken kans op een Champions League-ticket."

Hij denkt dan ook dat de Domstedelingen zeker kunnen gaan stunten. "Zij zijn gewoon heel stabiel, maar het is niet dat ze heel groots zijn. Die trainer van Ajax, Farioli, die heeft het goed voor elkaar. Maar Utrecht is echt niet heel veel minder dan de Amsterdammers. Ik denk een gelijkspelletje en Seb (Haller, red.) gaat er eentje maken."

De wedstrijden tussen Utrecht en Ajax brengen altijd veel emotie met zich mee. Waar dat vandaan komt, weet Klaiber ook niet. "Je wil meegaan met de supporters en voelt hun rivaliteit, maar als ik er over nadenk dan zijn andere wedstrijden eigenlijk veel belangrijker. Als je de ploegen in de middenmoot en onderin stug verslaat, dan sta je uiteindelijk veel hoger in de ranglijst dan als je een keer wint van Ajax."

"Maar voor de supporters is het belangrijk. Toen ik in de jeugd van Utrecht speelde, werd al tegen me gezegd dat wedstrijden tegen Ajax belangrijk zijn", besluit hij.