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'Sean Steur (18) maakt transfer, contractduur bekend gemaakt'

Arthur
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena Foto: © MTB-Photo

Sean Steur (18) zet zijn loopbaan voort bij Newcastle United. De middenvelder heeft met de Engelse club een akkoord bereikt over een vijfjarig contract, zo meldt Voetbal International.

Alleen de medische keuring staat een definitieve afronding van de miljoenentransfer van Ajax naar St. James' Park nog in de weg. Maandagnacht werd al bekend dat Ajax en Newcastle United zich in de afrondende fase van de onderhandelingen bevonden. De Premier League-club schakelde snel door en maakte indruk met zijn financiële slagkracht, omdat het de transfer zo spoedig mogelijk wilde afronden.

Newcastle volgde Steur al geruime tijd, maar werd pas echt concreet nadat Sandro Tonali was verkocht aan Tottenham Hotspur. Door het vertrek van de Italiaan ontstond de noodzaak om de selectie op het middenveld snel te versterken, waarna de club zich meldde bij Ajax en voortvarend te werk ging.

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