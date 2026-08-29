Sean Steur bejubeld: "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax"
De Engelse media zijn onder de indruk van Sean Steur bij Newcastle United West Bromwich Albion werd met 3-2 verslagen. Steur maakte indruk in een moeizaam duel.
Tegen West Brom mocht Steur opnieuw in de basis beginnen bij Newcastle United en kon rekenen op een uur speeltijd. The Northern Echo geeft de oud-Ajacied een 8. "Hij maakte een overtreding die leidde tot de openingstreffer van West Brom, maar was verder uitstekend. Hij zette de aanval op die leidde tot de gelijkmaker en bracht Newcastle op gang."
Bij Chronicle Live geeft men hetzelfde cijfer. "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax. Hij toonde inzet bij de tackle die leidde tot het doelpunt van West Brom, maar herstelde zich vervolgens en speelde een rol bij de gelijkmaker. Hij laat zich absoluut niet intimideren door de druk van het grote podium."
NewcastleWorld geeft met een 7 een puntje lager."Hij herstelde zich goed na een onzekere start waarin hij een gele kaart kreeg en de vrije trap veroorzaakte die leidde tot de openingstreffer van West Brom. Een scherpe pass naar voren hielp Newcastle vervolgens bij het creëren van de gelijkmaker."
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