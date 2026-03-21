Sean Steur: "Dat is iets wat ik aan mijn spel moet toevoegen"

Sean Steur passt de bal
Sean Steur passt de bal Foto: © BSR Agency

Na het vertrek van Kenneth Taylor zag Ajax in Sean Steur de geschikte opvolger. De middenvelder staat te boek als een groot talent, maar wil vaker bij Amsterdamse doelpunten betrokken zijn.

"Dat is zeker iets wat ik aan mijn spel wil toevoegen", vertelt Steur aan ESPN. "In de laatste fase moet ik beslissender worden. Ik moet meer schieten. Het creëren gaat wel oké, maar alles moet meer. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat komen. Op trainingen ben ik daarmee bezig."

"Ik kijk veel beelden terug, van welke situaties ik goed handel of juist anders had moeten handelen", aldus Steur, die ook meer doelpunten van zichzelf verlangt. "Ik vind dat mijn type speler per seizoen rond de acht à tien goals zou moeten maken. Het zou heel mooi zijn om in De Kuip mijn eerste te maken", aldus Steur.

