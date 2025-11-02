Sean Steur duidelijk: "Vond ze eigenlijk helemaal niet heel goed"

Jong Ajax ging afgelopen zaterdag met 4-1 onderuit bij SC Cambuur. Toch denkt Sean Steur dat de ploeg er meer uit had kunnen halen, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime .

"Als ik eerlijk ben, hadden we best wat momenten in de wedstrijd waarin we beter waren dan hen", begint Steur. "Ik vond ze eigenlijk helemaal niet heel goed. Het was niet zo dat ze ons weg speelden. We krijgen een paar ongelukkige goals tegen. Ik denk dat 4-1 erg geflatteerd is en dat hier meer uit te halen viel dan dit."

"We kwamen al snel 1-0 achter. Dan begin je niet lekker natuurlijk", vervolgt Steur. "Daarna komen we door een hele mooie goal terug en moeten we eigenlijk gewoon doorpakken. Vervolgens valt de 2-1 op een ongelukkige manier en de 3-1 was gewoon veel te makkelijk. Als je denkt dat het aardig gaat, maar de score wel oploopt, kom je niet lekker in de wedstrijd."

"Ik wil gewoon winnen. We willen allemaal winnen. Ik denk dat we heel veel wedstrijden hebben waarin we beter zijn dan de tegenstander, maar gewoon niet het resultaat halen dat we verdienen." SC Cambuur won uiteindelijk met 4-1 van Jong Ajax. "Ik zeg niet dat we vandaag hadden moeten winnen, maar er viel meer uit te halen", besluit hij.