Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sean Steur duidelijk: "Vond ze eigenlijk helemaal niet heel goed"

Tom
bron: Ajax Showtime
Sean Steur tegen SC Cambuur
Sean Steur tegen SC Cambuur Foto: © Pro Shots

Jong Ajax ging afgelopen zaterdag met 4-1 onderuit bij SC Cambuur. Toch denkt Sean Steur dat de ploeg er meer uit had kunnen halen, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime

"Als ik eerlijk ben, hadden we best wat momenten in de wedstrijd waarin we beter waren dan hen", begint Steur. "Ik vond ze eigenlijk helemaal niet heel goed. Het was niet zo dat ze ons weg speelden. We krijgen een paar ongelukkige goals tegen. Ik denk dat 4-1 erg geflatteerd is en dat hier meer uit te halen viel dan dit."

"We kwamen al snel 1-0 achter. Dan begin je niet lekker natuurlijk", vervolgt Steur. "Daarna komen we door een hele mooie goal terug en moeten we eigenlijk gewoon doorpakken. Vervolgens valt de 2-1 op een ongelukkige manier en de 3-1 was gewoon veel te makkelijk. Als je denkt dat het aardig gaat, maar de score wel oploopt, kom je niet lekker in de wedstrijd."

"Ik wil gewoon winnen. We willen allemaal winnen. Ik denk dat we heel veel wedstrijden hebben waarin we beter zijn dan de tegenstander, maar gewoon niet het resultaat halen dat we verdienen." SC Cambuur won uiteindelijk met 4-1 van Jong Ajax. "Ik zeg niet dat we vandaag hadden moeten winnen, maar er viel meer uit te halen", besluit hij. 

Gerelateerd:
John Heitinga en Kevin Puts

Heitinga legt situatie met vierde man uit: "Emoties lopen op"

0
Viteszlav Jaros en Remko Pasveer

Wederom een keeperswissel bij Ajax? "Het kost nu twee punten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd