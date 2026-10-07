Sean Steur eerlijk: "Was wel terecht dat ik een standje kreeg"

Sean Steur plaatste zich dinsdagavond met Jong Oranje met de hakken over de sloot voor de play-offs voor het EK. De oud-speler van Ajax kreeg tijdens de interland tegen Bosnië en Herzegovina een standje van bondscoach Michael Reiziger en daar heeft hij op gereageerd.

"Dat ik een standje kreeg was eigenlijk wel terecht", vertelde Steur na afloop van de interland aan Sportnieuws.nl. "Voor mijn gevoel móést ik het van afstand proberen, omdat het niet liep. Maar hij had gelijk. We moesten juist geduldig blijven en niet gaan forceren, dat werkt nooit in je voordeel."

Jong Oranje won dus met ruime cijfers, maar de our-Ajacied denkt niet dat men moet onderschatten hoe lastig zo'n wedstrijd is. "Als je ziet hoe ver zij zich inzakken... Dat is echt vreselijk moeilijk", legt hij uit. "Dat is niet zo makkelijk, hoor."