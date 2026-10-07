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Jong Oranje

Sean Steur eerlijk: "Was wel terecht dat ik een standje kreeg"

Stefan
Sean Steur
Sean Steur Foto: © Pro Shots

Sean Steur plaatste zich dinsdagavond met Jong Oranje met de hakken over de sloot voor de play-offs voor het EK. De oud-speler van Ajax kreeg tijdens de interland tegen Bosnië en Herzegovina een standje van bondscoach Michael Reiziger en daar heeft hij op gereageerd.

"Dat ik een standje kreeg was eigenlijk wel terecht", vertelde Steur na afloop van de interland aan Sportnieuws.nl. "Voor mijn gevoel móést ik het van afstand proberen, omdat het niet liep. Maar hij had gelijk. We moesten juist geduldig blijven en niet gaan forceren, dat werkt nooit in je voordeel."

Jong Oranje won dus met ruime cijfers, maar de our-Ajacied denkt niet dat men moet onderschatten hoe lastig zo'n wedstrijd is. "Als je ziet hoe ver zij zich inzakken... Dat is echt vreselijk moeilijk", legt hij uit. "Dat is niet zo makkelijk, hoor."

Doordat Jong Noorwegen een punt wist te behalen tegen Jong Israël heeft Jong Oranje nog altijd zicht op het EK. Dit is echter geen reden tot feest, zo stelt Steur. "Nou ja, dit vieren is wel een heel groot woord... We hebben nog helemaal niks, alleen de play-offs. Maar natuurlijk is er wel sprake van opluchting", aldus de middenvelder.

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