SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Sean Steur geconfronteerd: "Ben je volgend jaar nog bij Ajax?"

Joram
bron: ESPN
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Ajax-fans kunnen opgelucht ademhalen: Sean Steur maakt duidelijk dat een transfervrij vertrek voorlopig niet aan de orde is. De jonge middenvelder, die dit seizoen doorbreekt bij de Amsterdammers, wordt al geruime tijd in verband gebracht met Eintracht Frankfurt.

Eerder deze week meldde Florian Plettenberg, transferjournalist bij Sky Sport Duitsland, dat de gesprekken tussen Steur en Frankfurt voor een mogelijke zomertransfer in 2026 nog steeds lopen. De Duitse club ziet in hem een toekomstige Oranje-international en wil mogelijk profiteren van zijn aflopende contract.

"Ik ben op dit moment heel blij met Ajax", vertelt Steur voor de camera van ESPN, als hem gevraagd wordt of hij de fans van Ajax gerust kan stellen. "Ik ben daar helemaal niet mee bezig", doelt hij op de transferperikelen. "Ik focus me alleen op Ajax. Ik ben gewoon heel blij hier."

Wanneer ESPN-verslaggever Cristian Willaert vraagt of hij volgend jaar ook nog bij Ajax speelt, aarzelt Steur even, maar reageert uiteindelijk vastberaden: "Ik denk niet dat ik ergens anders naartoe ga. Ik zou me geen zorgen maken. Ik ben gewoon lekker hier. Volle focus op Ajax."

