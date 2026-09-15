Sean Steur hard aangepakt in Engeland: "Voor de leeuwen gegooid"

Newcastle United kreeg maandagavond een flinke tik op bezoek bij Leeds United. De ploeg van Matthias Jaissle ging met 3-0 onderuit en maakte vooral na rust een machteloze indruk. De Duitse trainer was na afloop dan ook duidelijk niet tevreden over zijn spelers.

De problemen begonnen nadat Nico González geblesseerd naar de kant moest. De middenvelder kon niet verder en werd vervangen door Sean Steur. De achttienjarige Nederlander, die eerder bij Ajax speelde, kende vervolgens een moeilijke invalbeurt. In de Engelse media krijgt Steur dan ook de nodige kritiek. The Telegraph zag een belangrijke rol voor de jongeling bij de eerste twee tegentreffers. "Jayden Bogle, James Justin en Nico Elvedi kregen eerder al kansen om de score te openen, maar uiteindelijk wisten ze de zwakke plek te vinden. Newcastle, dat de invloedrijke Nico González was kwijtgeraakt door een mogelijke hersenschudding, had hem vervangen door Sean Steur - en wat een invloed zou hij op het spel hebben", schreef de krant.

Volgens The Telegraph ging het bij de eerste tegengoal mis na een moment van Steur. "Na een half uur spelen was Steur net iets te laat om Tanaka af te stoppen. Het schot van de laatstgenoemde ketste via Steur af richting Lewis Miley, waarna de bal in een boog over Lukas Hornicek heen in de hoek van het doel plofte. Leeds schakelde inmiddels een versnelling hoger, zette druk alsof hun leven ervan afhing en voerde tackles uit die luidkeels werden toegejuicht vanaf de tribunes. In de hectiek verloor Steur volledig de controle, Bogle profiteerde direct van een onbegrijpelijke pass aan de rand van het strafschopgebied." Niet alle Engelse media waren even hard voor de middenvelder. Newcastle Chronicle beoordeelde zijn optreden met een 6. "Een slechte pass die leidde tot een doelpunt in de eerste helft, maar hij hield het hoofd omhoog toen anderen de handdoek in de ring gooiden."

De BBC was een stuk kritischer en gaf Steur een 4. "Werd voor de leeuwen gegooid nadat González uitviel. Kon weinig doen aan de afgeweken bal voorafgaand aan de eerste treffer van Leeds, maar verspeelde de bal in de opbouw naar de tweede goal. De achttienjarige zal hiervan leren." Ook Sven Botman kende geen gelukkige avond. De verdediger kreeg van Newcastle Chronicle slechts een 2. "Er waren in de voorbereiding al waarschuwingen afgegeven door enkele wankele optredens. Hij oogde vanaf het begin ongemakkelijk, terwijl Calvert-Lewin de dienst uitmaakte. De Nederlander was niet opgewassen tegen de fysieke kracht en werd volledig overklast door Calvert-Lewin."