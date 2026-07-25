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'Sean Steur krijgt grote klap te verwerken bij Newcastle United'

Sara
bron: FootMercato
Sean Steur baalt
Sean Steur baalt Foto: © BSR Agency

Newcastle United heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt door Aladji Bamba van Monaco over te nemen. De veelbelovende middenvelder kost de Magpies veel geld. Sean Steur ziet daarmee zijn kans op speeltijd slinken.

Volgens Foot Mercato betaalt Newcastle maar liefst 41 miljoen euro voor de middenvelder, inclusief 5 miljoen euro aan bonussen. De speler reist naar verwachting onmiddellijk af naar Tyneside om de medische keuringen te ondergaan.

Deze nieuwste aanwinst betekent slecht nieuws voor Steur. De oud-speler van Ajax werd een aantal weken geleden overgenomen voor ongeveer 27 miljoen euro. Nu krijgt hij concurrentie van de 20-jarige speler Bamba; een product van de beroemde jeugdopleiding van Monaco.

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