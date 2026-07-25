Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Sean Steur krijgt grote klap te verwerken bij Newcastle United'

Sara
bron: FootMercato
Sean Steur baalt
Sean Steur baalt Foto: © BSR Agency

Newcastle United heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt door Aladji Bamba van Monaco over te nemen. De veelbelovende middenvelder kost de Magpies veel geld. Sean Steur ziet daarmee zijn kans op speeltijd slinken.

Volgens Foot Mercato betaalt Newcastle maar liefst 41 miljoen euro voor de middenvelder, inclusief 5 miljoen euro aan bonussen. De speler reist naar verwachting onmiddellijk af naar Tyneside om de medische keuringen te ondergaan.

Deze nieuwste aanwinst betekent slecht nieuws voor Steur. De oud-speler van Ajax werd een aantal weken geleden overgenomen voor ongeveer 27 miljoen euro. Nu krijgt hij concurrentie van de 20-jarige speler Bamba; een product van de beroemde jeugdopleiding van Monaco.

Gerelateerd:
Dusan Tadić met het Ajax-uitvak

VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak

0
Frenkie de Jong

Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak

Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"

'Sean Steur krijgt grote klap te verwerken bij Newcastle United'

'Ajax toont belangstelling voor gewilde Kroatische spelmaker'

'Ajax nog druk op de transfermarkt': "Willen een zes toevoegen"

Abdalla maakt indruk: "Daar zullen ze bij PSV ziek van zijn"

Ajax-talent geprezen: "Hij werd weggekaapt door PSV, goede speler"

Steven Berghuis bespreekt kersverse Ajacied: "Een fijne eerste stap"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws