Sean Steur krijgt lof: "De cijfers zijn best wel heftig, vind ik"

Marciano Vink heeft Sean Steur geprezen na de overtuigende 4-0 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De ESPN-analist was vorige week nog zeer kritisch op het achttienjarige talent na het duel met FC Groningen, maar zag zaterdag duidelijke verbetering in het spel van de middenvelder.

"De cijfers zijn best wel heftig, vind ik", begon Vink bij De Eretribune. "Aan de bal is Steur een geweldige speler, maar het gaat om de andere dingen. Met name in de wedstrijd tegen FC Groningen zagen we heel duidelijk dat hij wegliep van de situatie. Dat gebeurde vandaag niet. Hij was heel consistent in het verdedigen en had ook aan de bal gewoon zijn momenten, waaronder die assist."

Volgens Vink lijkt Steur inmiddels beter te begrijpen wat er op het hoogste niveau van hem gevraagd wordt. "Grim noemde het een beetje de automatische piloot. Het lijkt alsof hij nu wel beseft dat er meer gevraagd wordt, met name in het verdedigende aspect. Dat was ondermaats en daar kom je op een gegeven moment niet meer mee weg, dat valt op."

De analist onderbouwde zijn woorden met statistieken uit de wedstrijd. "Als je het vergelijkt: tegen Sparta had hij vier balveroveringen, tegen Groningen vorige week nul. Hij won zeven van zijn elf duels, vorige week twee. Hij komt dus vaker in de duels."

Ook qua arbeid zonder bal zag Vink duidelijke vooruitgang. "Sprints: acht om zeven. Vandaag had hij 67 intensieve loopacties, vorige week 57. In minder minuten hè. Dat scheelt."

Vink vermoedt dat ook de komst van trainer Óscar García invloed heeft op de houding van jonge spelers. "Vreemde ogen dwingen. Dat maakt ook dat jonge gasten zeggen: potverdorie, ik moet beter mijn best doen."

Mario Been merkte vervolgens op dat het makkelijker voetballen is wanneer een ploeg op voorsprong staat. Vink nuanceerde dat direct. "Het is wel de kip en het ei: als je harder werkt, dan gaat het ook makkelijker."