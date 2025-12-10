Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Steur na debuut in Europa: "Dacht toen ik het veld op kwam..."

Arthur
bron: Ajax
Sean Steur bij zijn debuut in de Champions League
Sean Steur bij zijn debuut in de Champions League Foto: © Pro Shots

Sean Steur genoot volop van Ajax’ overwinning en zijn debuut in de Champions League. De jonge middenvelder kwam niet de hele wedstrijd in actie, maar kreeg desondanks lovende woorden. Ook werd duidelijk waarom hij vroegtijdig werd gewisseld.

"Een debuut in de Champions League kan eigenlijk niet slecht zijn, dus het was een heerlijke avond", vertelt Steur voor de camera's van het clubkanaal van Ajax. "Ik ben een rustige jongen, met zenuwen gaat het ook altijd wel goed. Toen ik het veld op kwam, dacht ik wel: hier moet ik van genieten en mijn eigen spel spelen."

Ook trainer Fred Grim had waardering voor Steur, iets wat de middenvelder zelf benadrukt. "Ik kreeg net complimenten", vervolgt Steur. "Het ging wel lekker en het is ook wel lekker als je als team wint. Misschien was het iets te laat, maar het is wel lekker dat ze binnen zijn. Niemand neemt die assist van mij af, al heb ik wel eens mooiere gegeven. Een mooi moment, maar ik moet Kasper (Dolberg, red.) daar eigenlijk heel erg voor bedanken."

