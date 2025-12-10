Steur na debuut in Europa: "Dacht toen ik het veld op kwam..."

"Een debuut in de Champions League kan eigenlijk niet slecht zijn, dus het was een heerlijke avond", vertelt Steur voor de camera's van het clubkanaal van Ajax. "Ik ben een rustige jongen, met zenuwen gaat het ook altijd wel goed. Toen ik het veld op kwam, dacht ik wel: hier moet ik van genieten en mijn eigen spel spelen."

Ook trainer Fred Grim had waardering voor Steur, iets wat de middenvelder zelf benadrukt. "Ik kreeg net complimenten", vervolgt Steur. "Het ging wel lekker en het is ook wel lekker als je als team wint. Misschien was het iets te laat, maar het is wel lekker dat ze binnen zijn. Niemand neemt die assist van mij af, al heb ik wel eens mooiere gegeven. Een mooi moment, maar ik moet Kasper (Dolberg, red.) daar eigenlijk heel erg voor bedanken."