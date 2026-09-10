Sean Steur nú al rijp voor Oranje? "Steur kan op de volglijst"
Sean Steur bezit duidelijk over een goede portie aan talent. De middenvelder van Newcastle Untited vertrok deze zomer bij Ajax. Voorzichtig wordt de pas achttienjarige speeltijd al in verband gebracht met Oranje.
Bondscoach Xavi lijkt namelijk door te willen gaan selecteren. "Op de volglijst kan Sean Steur, die bij Newcastle United de kans krijgt in de basis, al verwachten insiders dat hij fysiek nog niet toe is aan een lange serie van Premier Leagueduels", schrijft hij in het Algemeen Dagblad.
Hij is echter niet de enige die een oproep kan verwachten. "Wouter Burger (25) kan een verrassende naam zijn. De oud-Feyenoorder kende als ‘6’ een sterk jaar bij Hoffenheim in de Bundesliga. Hij speelt dit seizoen Europa League. Ook Joey Veerman wordt in Duitsland gevolgd bij Borussia Dortmund."
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Sean Steur nú al rijp voor Oranje? "Steur kan op de volglijst"
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