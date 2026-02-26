'Sean Steur staat op het transferlijstje van Europese topclub'

Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Ajax-middenvelder Sean Steur. Dat meldt het Engelse medium TEAMtalk . Naast The Reds zouden ook meerdere andere Engelse topclubs interesse hebben in het achttienjarige talent.

Steur beleeft dit seizoen zijn doorbraak in Amsterdam. Ajax wil zijn stormachtige ontwikkeling graag belonen met een contractverlenging. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2030 en de middenvelder heeft aangegeven open te staan voor een nieuw akkoord. Toch is een langer verblijf niet vanzelfsprekend.

Volgens TEAMtalk volgt Liverpool de middenvelder nauwlettend. De club van trainer Arne Slot onderzoekt of Steur al ‘Premier League ready’ is. Ook Arsenal en Manchester United zouden de situatie in de gaten houden. Liverpool en United hebben daarnaast naar verluidt ook andere opties op het oog, zoals Elliott Anderson van Nottingham Forest, Carlos Baleba van Brighton en Adam Wharton van Crystal Palace.

Daar blijft het niet bij. TEAMtalk stelt dat ook Newcastle United en Tottenham Hotspur met interesse naar Steur kijken. Ajax zou echter niet openstaan voor een zomers vertrek.