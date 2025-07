Sean Steur talent van het jaar: "Dit is heel speciaal voor mij"

Sean Steur is door Ajax verkozen tot het grootste talent van de jeugdopleiding in het seizoen 2024/2025. Steur volgt daarmee Lucas Jetten op als winnaar van de prijs.

"Het is echt een heel mooie prijs. Ik zit al best lang bij Ajax, nu zo’n negen jaar, dus heb al een paar heel goede spelers deze prijs zien winnen. Het is heel mooi om nu in dat rijtje te staan. Dat ik de prijs net mocht ontvangen van de vader van Abdelhak Nouri is heel speciaal voor mij en mijn familie", zo reageert Steur op het clubkanaal.

Hij hoopt de lijn volgend seizoen door te trekken. "Ik heb mijn debuut mogen maken, maar ik denk dat iedereen meer wilt. Dat geldt voor mij ook. Gewoon goed voetballen en dan moet het goedkomen."

Voor de lange termijn heeft Steur nog grotere doelen. "Mijn droom is om bij Ajax een heel goede speler te worden en daarna een mooie stap te maken. Aan dat laatste denk ik nu niet. Eerst hier een goede ontwikkeling doormaken en proberen veel te leren."