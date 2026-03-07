Sean Steur wordt keihard aangepakt: "Dat vind ik werkelijk gênant"

Volgens Arnold Bruggink zat het probleem al bij de samenstelling van het middenveld. Ajax speelde met de achttienjarige Steur en Jorthy Mokio in het hart van het team. "Ajax speelt met Jorthy Mokio en Sean Steur als middenvelders. Allebei jongens van achttien jaar, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen. Maar dat is de motor van je elftal. Het probleem is een beetje met die jongens, vanuit de Ajax-school gaat het over: wat doe je aan de bal? Maar je bent middenvelder, wat doe je zonder bal? Je moet op een gegeven moment wel proberen een bal af te pakken. Ze lopen als het ware rondjes op het middenveld, zonder ooit in duel te komen."

Bruggink liet vervolgens beelden zien van de Groningse counter in de 71ste minuut, waaruit Oskar Zawada de beslissende treffer maakte. De analist had weinig begrip voor de manier waarop Steur terugverdedigde. "Waar loop je naartoe? Ga je ergens helpen, moet je ergens corrigeren of het midden dicht houden? Nee, en de voorzet komt en Zawada kopt die bal erin. Je moet sprinten."

Ook Marciano Vink reageerde fel op de beelden. "Dit is gewoon gênant. Arnold, dit is betaald voetbal, dit is Ajax 1. Als jij wordt opgesteld omdat je zo fantastisch bent... Het is niet dat je alleen mee mag doen als Ajax balbezit heeft, dan moet je een andere sport gaan doen waar je ingewisseld kan worden zonder bal."

Vink kon zich niet voorstellen dat dit gedrag binnen andere clubs wordt geaccepteerd. "Maar je moet op een gegeven moment wel beseffen dat je ook een keer een bal moet afpakken of écht in de weg moet lopen. Dat laatste stukje dat jij net laat zien, vind ik werkelijk gênant. Dat vind ik echt best pijnlijk. Denk je dat je dit bij NEC kunt doen? Blijkbaar word je dus niet gecorrigeerd. Dit kán niet."