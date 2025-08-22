Kick-off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Sébastien Haller eerlijk: "Ik trainde slecht, zo voelde ik me ook"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Sébastien Haller
Sébastien Haller

Voor Sébastien Haller was de afgelopen zomer allesbehalve makkelijk. De spits noemt het zelf een "shitzomer", maar hoopt bij FC Utrecht opnieuw zijn beste niveau te bereiken.

Maandag begon Haller aan zijn derde periode in de Domstad, al waarschuwt hij voor te hoge verwachtingen. "Ik heb net drie maanden stress en vooral individueel trainen achter de rug, heb tijd nodig", zegt de Frans-Ivoriaanse spits in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dat betekent volgens hem niet dat hij geen waarde kan hebben. "Maar dat betekent niet dat ik niet competitief kan zijn en kan bijdragen." De spits voelt zich dit keer beter gesteund door zijn familie, die nu bij hem in Nederland verblijft. "Vorig seizoen was ik nog weleens op kantoor bij de trainer, die mij dan vertelde dat ik slecht getraind had. Hij had helemaal gelijk, want ik voelde me dan ook slecht."

Haller miste zijn vrouw en drie kinderen, die destijds nog in Madrid woonden. "Hij had ook gewoon gelijk, toen hij zei dat ik slecht trainde. Ik ben ook maar een mens en miste mijn familie. Dat zorgde voor emoties soms. Als je familie je mist en je bent er niet, dan is dat pijnlijk en vraag je je af waar je mee bezig bent. Dit voelt als een nieuw begin voor mij. Met veel meer vrijheid op het veld, in mijn hoofd."

