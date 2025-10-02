Sébastien Haller erg trots: "Ajax is ook onderdeel van mijn hart"

Na een indrukwekkende carrière keert Sébastien Haller definitief terug in de Eredivisie. De spits hoopt bij FC Utrecht het plezier en succes te herbeleven dat hij in zijn eerste periode in Nederland kende.

Toch kende hij ook bij Ajax gelukkige momenten. "Ik voel me bevoorrecht", vertelt de Frans-Ivoriaanse aanvaller aan SoccerNews. Haller vindt het lastig om één absoluut hoogtepunt uit zijn loopbaan te benoemen. De voormalig speler van onder meer Eintracht Frankfurt, West Ham United en Borussia Dortmund heeft genoeg memorabele momenten.

Haller somt wat op. "Ik denk veel terug aan de tijd dat ik jong was en bij FC Utrecht speelde. Maar ook verschillende finales, de Europese wedstrijden met Frankfurt en mijn eerste Champions League-wedstrijden met Ajax. Ik voel me bevoorrecht dat ik zo'n carrière mag hebben."

In Utrecht zijn ze blij met de terugkeer van hun oude publiekslieveling, ondanks dat hij anderhalf jaar bij rivaal Ajax speelde. "Dat is familie, weet je. Je kunt niet iets uit je eigen familie en verleden weghalen. Ajax is ook onderdeel van mijn hart. Mijn hart is groot genoeg om van beide clubs te houden. Dit is een onderdeel van mij. Ik ben een gemengd persoon, dus ik weet wat het is om tussen twee culturen in te zitten. Ik zie het als een kans, een mogelijkheid, iets dat je moet omarmen om jezelf te zijn en altijd beter te worden."