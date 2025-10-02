Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sébastien Haller erg trots: "Ajax is ook onderdeel van mijn hart"

Arthur
bron: SoccerNews
Sébastien Haller
Sébastien Haller Foto: © Pro Shots

Na een indrukwekkende carrière keert Sébastien Haller definitief terug in de Eredivisie. De spits hoopt bij FC Utrecht het plezier en succes te herbeleven dat hij in zijn eerste periode in Nederland kende.

Toch kende hij ook bij Ajax gelukkige momenten. "Ik voel me bevoorrecht", vertelt de Frans-Ivoriaanse aanvaller aan SoccerNews. Haller vindt het lastig om één absoluut hoogtepunt uit zijn loopbaan te benoemen. De voormalig speler van onder meer Eintracht Frankfurt, West Ham United en Borussia Dortmund heeft genoeg memorabele momenten. 

Haller somt wat op. "Ik denk veel terug aan de tijd dat ik jong was en bij FC Utrecht speelde. Maar ook verschillende finales, de Europese wedstrijden met Frankfurt en mijn eerste Champions League-wedstrijden met Ajax. Ik voel me bevoorrecht dat ik zo'n carrière mag hebben."

In Utrecht zijn ze blij met de terugkeer van hun oude publiekslieveling, ondanks dat hij anderhalf jaar bij rivaal Ajax speelde. "Dat is familie, weet je. Je kunt niet iets uit je eigen familie en verleden weghalen. Ajax is ook onderdeel van mijn hart. Mijn hart is groot genoeg om van beide clubs te houden. Dit is een onderdeel van mij. Ik ben een gemengd persoon, dus ik weet wat het is om tussen twee culturen in te zitten. Ik zie het als een kans, een mogelijkheid, iets dat je moet omarmen om jezelf te zijn en altijd beter te worden."

Gerelateerd:
Johan Inan

"Uitduel met Sparta lijkt cruciaal voor de positie van Heitinga"

0
Anco Jansen namens ESPN

Anco Jansen roemt Ajax-talent: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sébastien Haller
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen namens ESPN

Anco Jansen roemt Ajax-talent: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd