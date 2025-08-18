Sebastien Haller keert terug in de Eredivisie bij oude liefde

Sébastien Haller mag zich vanaf vandaag officieel weer speler van FC Utrecht noemen. De Franse oud-speler van Ajax heeft een eenjarig contract getekend bij de Domstedelingen.

FC Utrecht huurde Haller het afgelopen halfjaar al van Borussia Dortmund. Een definitieve overstap naar de Domstad leek echter een lastig verhaal te worden, maar dit weekend is het toch gelukt om een akkoord te bereiken. "Dankzij de gezamenlijke inspanningen van FC Utrecht, Borussia Dortmund en vooral Haller zelf, is de transfer gerealiseerd", aldus de club.

Haller sluit per direct aan bij de selectie van trainer Ron Jans. De Ivoriaans international speelde eerder al tussen 2015 en 2017 voor FC Utrecht. In het afgelopen halfjaar was hij in achttien duels goed voor zes goals en één assist.