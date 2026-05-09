Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
FC Utrecht reist zondag met een flink aantal bekende gezichten af naar de Johan Cruijff ArenA. Maar liefst vier spelers van de Domstedelingen hebben een verleden bij Ajax, maar voor Sébastien Haller wordt het een wel heel bijzonder weerzien. Onze spits keert voor het eerst terug in het stadion waar hij zoveel successen vierde.
Haller was eerder dit seizoen al goud waard voor FC Utrecht door in de Galgenwaard de winnende treffer te maken in het met 2-1 gewonnen duel tegen de Amsterdammers. Nu staat de uitwedstrijd voor de deur. "Het wordt de eerste keer dat ik als speler terugkom in de Arena", blikt Haller vooruit bij RTV Utrecht. "Het zal speciaal zijn en ik kijk er enorm naar uit." De Ivoriaanse international kende een glansperiode in de hoofdstad, waar hij in 66 wedstrijden maar liefst 47 keer het net wist te vinden. "Ik heb daar een toptijd gehad, dat vergeet ik nooit."
Toch ziet de spits dat de club waar hij tussen 2021 en 2022 speelde, inmiddels flink is veranderd. Volgens Haller is het huidige Ajax niet te vergelijken met de machine waar hij destijds deel van uitmaakte. "Het team waar ik in speelde had veel meer ervaring. Er is daarna in de club ook veel gebeurd, dus ze hebben tijd nodig om de boel weer op te bouwen", stelt de aanvaller nuchter vast.
Voor FC Utrecht is het belangrijkste nieuws dat Haller weer volledig fit lijkt. Na zijn invalbeurt tegen NAC oogt de spits weer fris en scherp, wat een enorme opsteker is voor de ploeg van Ron Jans in de jacht op Europees voetbal. Haller is opgelucht dat de fysieke ongemakken van de afgelopen tijd achter de rug zijn. "Het is nu een week of acht geleden dat we hebben ontdekt wat er mis was", legt hij uit over zijn herstelproces. "En als je weet waar je aan moet werken, dan is het goed."
