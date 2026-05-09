Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"

Amber
bron: RTV Utrecht
Sébastien Haller
Sébastien Haller Foto: © BSR Agency

FC Utrecht reist zondag met een flink aantal bekende gezichten af naar de Johan Cruijff ArenA. Maar liefst vier spelers van de Domstedelingen hebben een verleden bij Ajax, maar voor Sébastien Haller wordt het een wel heel bijzonder weerzien. Onze spits keert voor het eerst terug in het stadion waar hij zoveel successen vierde.

Haller was eerder dit seizoen al goud waard voor FC Utrecht door in de Galgenwaard de winnende treffer te maken in het met 2-1 gewonnen duel tegen de Amsterdammers. Nu staat de uitwedstrijd voor de deur. "Het wordt de eerste keer dat ik als speler terugkom in de Arena", blikt Haller vooruit bij RTV Utrecht. "Het zal speciaal zijn en ik kijk er enorm naar uit." De Ivoriaanse international kende een glansperiode in de hoofdstad, waar hij in 66 wedstrijden maar liefst 47 keer het net wist te vinden. "Ik heb daar een toptijd gehad, dat vergeet ik nooit."

Toch ziet de spits dat de club waar hij tussen 2021 en 2022 speelde, inmiddels flink is veranderd. Volgens Haller is het huidige Ajax niet te vergelijken met de machine waar hij destijds deel van uitmaakte. "Het team waar ik in speelde had veel meer ervaring. Er is daarna in de club ook veel gebeurd, dus ze hebben tijd nodig om de boel weer op te bouwen", stelt de aanvaller nuchter vast.

Voor FC Utrecht is het belangrijkste nieuws dat Haller weer volledig fit lijkt. Na zijn invalbeurt tegen NAC oogt de spits weer fris en scherp, wat een enorme opsteker is voor de ploeg van Ron Jans in de jacht op Europees voetbal. Haller is opgelucht dat de fysieke ongemakken van de afgelopen tijd achter de rug zijn. "Het is nu een week of acht geleden dat we hebben ontdekt wat er mis was", legt hij uit over zijn herstelproces. "En als je weet waar je aan moet werken, dan is het goed."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Lang in het shirt van Galatasaray

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Sébastien Haller
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws