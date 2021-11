Geschreven door Idse Geurts 25 nov 2021 om 10:11

Vriend en vijand blijft zich over Sébastien Haller verbazen. De Ivoriaanse spits maakte al zeven goals in de Champions League en deed hier gisteravond nog een schepje bovenop. Als invaller in de wedstrijd tegen Besiktas, wist Haller twee keer het net te vinden. Hierdoor is hij gedeeld topscorer van de Champions League. Samen met Poolse topspits Robert Lewandowski, voert Haller de topscorerslijst aan. Bovendien wist Haller vijf Champions League-wedstrijden op rij te scoren. Dit zijn statistieken die je zelden ziet.

De gerenommeerde Franse sportkrant L’Équipe is lyrisch over Haller. “De Franse spits met Ivoriaanse roots zat exact een jaar geleden nog muurvast bij West Ham United. Hij scoorde niet en moest het doen met enkele invalbeurten. Hoe anders is dat nu? Zijn doelpuntenexplosie verrast en verbaast de Europese voetbalwereld.”

Ook Belgische krant Het Laatste Nieuws steekt de loftrompet over de spits. “Haller doet het dus zelfs beter dan Erling Haaland, die 8 keer scoorde in zijn eerste vijf wedstrijden”. Hiermee begeeft Haller zich in een illuster rijtje spelers zoals Diego Costa en Alessandro del Piero.

Het is dus wel duidelijk dat Haller alle criticasters de mond gesnoerd heeft. Oud-Ajacied Rafael van der Vaart noemde Haller aan het begin van het seizoen nog ‘niet Champions League-waardig’. Echter, als je deze cijfers kan overbruggen, ben je toch echt een spits die geschikt is voor het hoogste podium.