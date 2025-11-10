Sébastien Haller na goal tegen Ajax: "Ik besloot niet te juichen"

Sébastien Haller verliet de catacomben van De Galgenwaard met een brede glimlach na de 2-1 zege van FC Utrecht op Ajax. "Eindelijk heb ik weer eens gescoord", zei hij. "Het werd tijd", zo geeft hij aan tegenover RTV Utrecht .

Het was voor Haller zijn eerste Eredivisiedoelpunt sinds 25 april, een lange droogteperiode voor een spits van zijn niveau. "Ik heb heel lang gewacht op deze goal", vertelde hij. "Toch besloot ik niet te juichen. Ik heb een mooie periode bij Ajax gehad. Hopelijk scoor ik snel weer, dan zien jullie wel hoe blij ik met doelpunten ben."

Haller toonde ook zijn betrokkenheid bij zijn voormalige club. Hij vond het jammer dat Ajax momenteel zoveel problemen kent en liep na het duel naar de bezoekerskleedkamer om zijn shirt aan Mika Godts te geven.

Met FC Utrecht heeft Haller de laatste week de weg omhoog gevonden na een reeks teleurstellende resultaten. Vorige week won Utrecht al van NEC en afgelopen donderdag werd gelijkgespeeld tegen FC Porto in de Europa League. "We zijn heel hard blijven werken en dan zie je dat het vanzelf onze kant opvalt," zei hij.