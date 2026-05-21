Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"
Sébastien Haller beleefde in 2024 een absoluut hoogtepunt door Ivoorkust met een acrobatisch doelpunt in de finale aan de winst van de Afrika Cup te helpen. Twee jaar later ontbreekt de spits van FC Utrecht echter verrassend in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal.
Daardoor kan Haller zich volledig richten op de play-offs om Europees voetbal met FC Utrecht. Volgens de aanvaller is in deze fase van het seizoen vooral de mentale weerbaarheid doorslaggevend. "Frisse gedachtes maken nu het verschil. Aan het einde van het seizoen is iedereen moe en juist dan spelen de gedachtes een belangrijke rol. Zolang we als ploeg dicht bij elkaar blijven en alles voor elkaar over hebben, komt het goed."
Ondanks het vertrouwen binnen de ploeg, schuift Haller de favorietenrol niet naar FC Utrecht. "Ajax is natuurlijk de favoriet. Maar dat is geen probleem. Favorieten of underdogs betekenen niks in het voetbal", stelt hij bij ESPN.
Voordat FC Utrecht eventueel de finale tegen Ajax speelt, wacht eerst nog een ontmoeting met SC Heerenveen. Haller verwacht een lastige wedstrijd tegen de Friezen. "Zij kunnen heel goed opbouwen en vermoeien daardoor de tegenstander, waardoor er ruimte komt te liggen. Heerenveen is beter dan wij aan de bal, dus zij zullen het spel moeten maken. Maar dat betekent niet dat wij niet efficiënter kunnen zijn. We gaan het hun heel moeilijk maken."
