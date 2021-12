Geschreven door Idse Geurts 22 dec 2021 om 11:12

Sébastien Haller heeft met zijn uitstekende prestaties de interesse van Borussia Dortmund gewekt, stelt Duitse krant BILD. Dortmund ziet Haller als de gedroomde opvolger van Erling Haaland. Haaland staat in de belangstelling van meerdere Europese topclubs, waardoor hij voor Dortmund onhoudbaar lijkt. Hierdoor is Dortmund opzoek naar een vervanger en lijkt dus te zijn uitgekomen bij Haller.

Deze belangstelling is natuurlijk niet gek. In de Champions League is Haller met tien goals gedeeld topscorer en ook in de Eredivisie staat de teller op tien doelpunten. Verder was de spits nog goed voor zes assists. Bovendien is Haller ook al bekend met de Duitse Bundesliga. In het verleden maakte Haller al aardig wat goals voor Eintracht Frankfurt. Dortmund weet dus wat het aan Haller heeft.

De Duitsers moeten echter wel diep in de buidel tasten voor Haller. Ajax heeft de vraagprijs van Haller bepaald op 40 miljoen euro. Dit is heel wat meer dan de 22,5 miljoen euro waarvoor Haller vorig jaar werd gehaald. Mocht Haller dus vertrekken, dan wordt er in elk geval enorm veel winst gemaakt.