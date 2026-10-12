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Seedorf (50) begint aan avontuur in Brazilië: "Ik ga alles geven"

Arthur
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf Foto: © Pro Shots

Clarence Seedorf is de nieuwe hoofdtrainer van Corinthians. De 50-jarige Nederlander heeft een contract getekend bij de Braziliaanse club dat loopt tot eind 2027. Bij Corinthians krijgt hij onder anderen te maken met Memphis Depay en Zakaria Labyad die eerder bij PSV onder contract stonden. Dat meldt de club op de eigen website.

Seedorf staat voor een flinke uitdaging bij Corinthians, dat een moeilijke periode doormaakt in de Braziliaanse competitie. De oud-international kijkt uit naar zijn nieuwe rol. "Het aangaan van deze uitdaging is een eer, maar ook een enorme verantwoordelijkheid. Ik ben hier om alles te geven en een team op te bouwen dat vecht voor elke bal, elke minuut, elke overwinning," aldus de nieuwe coach van Corinthians.

Ook voorzitter Osmar Stabile is blij met de komst van de Nederlander. "Het is een groot genoegen om te kunnen rekenen op een professional van het kaliber van Seedorf. We hebben onze keuze gebaseerd op het profiel dat we voor Corinthians voor ogen hebben, en ik ben ervan overtuigd dat hij en zijn trainersstaf ons zullen helpen deze lastige periode in het Braziliaanse kampioenschap te overwinnen," aldus de voorzitter.

Voetbaldirecteur Marcelo Paz speelde eveneens een belangrijke rol bij de aanstelling. "Het was een geweldige gezamenlijke inspanning om deze onderhandelingen af te ronden. Seedorf is een zeer gekwalificeerde professional, een meervoudig kampioen als atleet en heeft een sterke academische achtergrond. Hij heeft al in het Braziliaanse voetbal gespeeld, wat een belangrijke factor was in onze keuze voor hem. We hebben uitstekende gesprekken gevoerd en we zullen deze samenwerking op de best mogelijke manier beginnen", concludeerde Paz.

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