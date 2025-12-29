Seedorf eerlijk: "We waren niet allemaal bevriend met elkaar"

Clarence Seedorf kijkt terug op een indrukwekkende loopbaan, die al op jonge leeftijd bij Ajax van start ging. De voormalige middenvelder behaalde de Champions League met drie verschillende clubs, waaronder in 1995 met de Amsterdammers.

Seedorf vertelde aan Voetbal International: "Er waren verschillende leeftijdscategorieën, maar er was geen sprake van groepjesvorming. Natuurlijk zochten de jongeren hun leeftijdgenoten vaker op en gebeurde bij de oudere spelers hetzelfde. Maar door de hele selectie heen liepen er speciale connecties. Toen ik net erbij kwam, heb ik veel gehad aan Stefan Pettersson, Michel Kreek, Dennis Bergkamp en Aron Winter. Sociale gasten die zorgden dat ik snel op mijn gemak was. Vanaf dat punt heb ik mijn weg in de groep gevonden."

Seedorf gaat nog even door. "Er was connectie onderling, tussen trainers en spelers én met de club. Doordat zo veel jongens uit de eigen opleiding kwamen. We hadden onze eigen ambities, we wisten dat we elkaar nodig hadden om succes te behalen en we verdedigden onze club. Al die krachten versterkten de boel nog eens extra. We waren heus niet allemaal bevriend met elkaar. Maar we waren professioneel genoeg om onderlinge meningsverschillen aan de kant te zetten zodra we het veld op gingen", besluit hij.