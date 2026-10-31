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Seedorf geïrriteerd: "Ik vind het eerlijk gezegd krankzinnig"

Arthur
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf Foto: © Pro Shots

Clarence Seedorf heeft tijdens een persconferentie duidelijkheid gegeven over zijn toekomst bij Corinthians. De Nederlandse trainer verloor zijn eerste officiële wedstrijd tegen Vasco da Gama en staat met de Braziliaanse club voor een belangrijke periode. De oud-Ajacied kreeg vragen over een mogelijk ontslag en de degradatiestrijd, maar sprak ook over de blessure van Memphis Depay.

Na de nederlaag tegen Vasco da Gama wacht voor Corinthians het duel met Mirassol. Tijdens de persconferentie werd Seedorf gevraagd of hij vreest voor zijn positie als de resultaten tegenvallen. De Nederlander reageerde verbaasd op die vraag. "Ik vind het eerlijk gezegd krankzinnig, echt krankzinnig. Het slaat nergens op. Denken jullie dat ik me hier druk om maak? Nee, ik houd me bezig met het voorbereiden van het team. Ik ken de voetbalwereld en deze hele gekte, waarbij elke week van trainer wordt gewisseld. Resultaten komen voort uit hard werken, consistentie en tijd."

Corinthians heeft nog zes wedstrijden om degradatie te voorkomen. Ondanks de lastige situatie blijft Seedorf vertrouwen houden. "Ik concentreer me op mijn werk hier. Het is een uitdaging bij een enorme club, met een uitstekende selectie en zeer bekwame, goed voorbereide professionals."

De trainer benadrukt dat zijn ploeg zich volledig richt op het behalen van de benodigde punten. "Onze mentaliteit is op dit moment dat ieder duel een finale is en Corinthians is gewend om finales te spelen, dus er verandert niets". Seedorf moet voorlopig nog altijd rekening houden met de afwezigheid van Memphis Depay. De aanvaller kampt met een dijbeenblessure en ontbreekt ook in het duel met Mirassol. Mogelijk kan hij tegen São Paulo weer aansluiten.

"Het is de bedoeling om hem erbij te hebben tegen São Paulo, maar we bekijken het van dag tot dag. Bij spierklachten kun je niet sneller gaan dan wat de speler zelf aankan. Memphis is, net als iedereen, gefocust op verbetering en op het helpen van het team", aldus Seedorf.

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