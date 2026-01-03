Seedorf laat licht op Ajax schijnen: "Ontwikkelen zich minder"

Clarence Seedorf ziet dat de voetbalwereld de afgelopen jaren sterk veranderd is. Zelf maakte hij via Ajax de stap naar de wereldtop, terwijl Ajax in zijn tijd ook uitgroeide tot een van de grootste clubs ter wereld. In een interview met Voetbal International blikt Seedorf terug op die ontwikkeling en vergelijkt hij het ook met PSV.

Seedorf zegt: "De route die vroeger vaak voorkwam, zie je bijna niet meer: Kanu die via Ajax naar Inter ging, Romário en Ronaldo die via PSV naar Barcelona vertrokken. Dat soort talenten slaat die tussenstap nu over. Ze ontwikkelen zich minder en gaan meteen voor het grote geld in de internationale top. Waar de concurrentie moordend is. Luis Suarez was de laatste jaren een uitzondering."

Hij gaat verder: "Het zou goed zijn als de voetbalbonden grenzen gaan stellen aan het aantal spelers dat een club onder contract mag hebben. Maximaal dertig. Dan verspreid je de kwaliteit over andere clubs, dat komt het voetbal ten goede. Zeker voor een kleiner voetballand als Nederland zou dat positief kunnen zijn. Tot die tijd moet Ajax gewoon lekker met lef spelen. Ze hebben niks te verliezen. Dus gá ervoor."