HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Seedorf laat licht op Ajax schijnen: "Ontwikkelen zich minder"

Arthur
bron: Voetbal International
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf Foto: © Pro Shots

Clarence Seedorf ziet dat de voetbalwereld de afgelopen jaren sterk veranderd is. Zelf maakte hij via Ajax de stap naar de wereldtop, terwijl Ajax in zijn tijd ook uitgroeide tot een van de grootste clubs ter wereld. In een interview met Voetbal International blikt Seedorf terug op die ontwikkeling en vergelijkt hij het ook met PSV.

Seedorf zegt: "De route die vroeger vaak voorkwam, zie je bijna niet meer: Kanu die via Ajax naar Inter ging, Romário en Ronaldo die via PSV naar Barcelona vertrokken. Dat soort talenten slaat die tussenstap nu over. Ze ontwikkelen zich minder en gaan meteen voor het grote geld in de internationale top. Waar de concurrentie moordend is. Luis Suarez was de laatste jaren een uitzondering."

Hij gaat verder: "Het zou goed zijn als de voetbalbonden grenzen gaan stellen aan het aantal spelers dat een club onder contract mag hebben. Maximaal dertig. Dan verspreid je de kwaliteit over andere clubs, dat komt het voetbal ten goede. Zeker voor een kleiner voetballand als Nederland zou dat positief kunnen zijn. Tot die tijd moet Ajax gewoon lekker met lef spelen. Ze hebben niks te verliezen. Dus gá ervoor."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff bij Ajax

Jordi Cruijff imponeerde direct bij Ajax: "Bijzondere kwaliteiten"

0
Souffian El Karouani

'Winterse transfer van Souffian El Karouani in stroomversnelling'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Clarence Seedorf
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd